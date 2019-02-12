Крым вернется в состав Украины, а Москва возместит все причиненные Киеву убытки. Юлия Тимошенко, вступая в борьбу за президентское кресло, озвучила свою предвыборную программу.

Крым вернется в состав Украины, а Москва возместит всепричиненные Киеву убытки. Юлия Тимошенко, вступая в борьбу за президентскоекресло, озвучила свою предвыборную программу.Если кандидат в президенты Украины и лидер политическойпартии "Батькивщина" Юлия Тимошенко одержит победу на выборах, тобудет работать над возвращением в состав Украины Крыма и Донбасса. Заявление опубликованона партийном сайте, пишет"Нам нужно не только вернуть оккупированные территорииКрыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант кответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", -приводит словаТакже в случае победы намерена провести сериювоенных реформ, чтобы добиться соответствия ВСУ стандартам НАТО, а такжепрекратить поставки в украинскую армию "всего непригодного, втридорога, соткатами", передает .Лидер "Батькивщины" призвала ускорить процессвыступления Украины в состав блока НАТО. По ее словам, это единственнаягарантия безопасности страны, сообщаетЮлия заверила: при ней украинская власть будетдействовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление надипломатическом фронте, укрепит армию и "положит конец бизнеса на крови икоррупции", пишет .Рейтинг кандидатов на пост президента Украины сейчас возглавляетшоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а замкнул тройку действующийпрезидентПетр Порошенко. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.