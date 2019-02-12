Крым вернется в состав Украины, а Москва возместит все
причиненные Киеву убытки. Юлия Тимошенко, вступая в борьбу за президентское
кресло, озвучила свою предвыборную программу.
Крым вернется в состав Украины, а Москва возместит все
причиненные Киеву убытки. Юлия Тимошенко, вступая в борьбу за президентское
кресло, озвучила свою предвыборную программу.
Если кандидат в президенты Украины и лидер политической
партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко одержит победу на выборах, то
будет работать над возвращением в состав Украины Крыма и Донбасса. Заявление опубликовано
на партийном сайте, пишет
"Нам нужно не только вернуть оккупированные территории
Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к
ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", -
приводит слова
Также в случае победы намерена провести серию
военных реформ, чтобы добиться соответствия ВСУ стандартам НАТО, а также
прекратить поставки в украинскую армию "всего непригодного, втридорога, с
откатами", передает .
Лидер "Батькивщины" призвала ускорить процесс
выступления Украины в состав блока НАТО. По ее словам, это единственная
гарантия безопасности страны, сообщает
Юлия заверила: при ней украинская власть будет
действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на
дипломатическом фронте, укрепит армию и "положит конец бизнеса на крови и
коррупции", пишет .
Рейтинг кандидатов на пост президента Украины сейчас возглавляет
шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а замкнул тройку действующий
президентПетр Порошенко. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.