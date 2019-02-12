Денег в российской казне по сравнению с нулевыми поубавилось, но аппетиты президента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва 25 лет поддерживала братскую республику дешевыми энергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды не всегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучила влиятельная журналистка.

Денегв российской казне по сравнению с нулевыми поубавилось, но аппетитыпрезидента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва 25 лет поддерживала братскую республику дешевымиэнергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды невсегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучилавлиятельная журналистка.Россиябольше не в состоянии финансировать режим Александра Лукашенко вполном объеме, уверена главный редактор белорусского оппозиционногопортала "Хартия-97" Наталья Радина. Журналистка назвала Батьку одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР."Экономическое чудо" в Белоруссии – миф, выстраиваемый пропагандой Лукашенко, отметила Радина.Она пояснила, что сравнительное благополучие республики строится надешевых российских энергоносителях, "бесконечных дотациях ивливаниях" со стороны Москвы."Огромныесуммы, выделяемые Россией, во-первых, разворовывались, во-вторых, шлина силовой аппарат, который позволял Лукашенко удерживать власть,в-третьих, шли в карман Лукашенко и его семьи", – заявила Радина в интервью телеканалу "112 Украина". Состояние Батьки и его семьи оценивается в миллиарды долларов, добавила журналистка.Еслитак пойдет и дальше, Белоруссия окажется в составе России,предупредила она. На протяжении 25 лет своего президентстваявлялся "марионеткой Кремля" и уничтожал культурнуюидентичность, заявила Радина. А в доказательство привела якобы отсутствие белорусского языка в университетских и школьных программах.Правда,журналистка не потрудилась пояснить, почему "марионетка Кремля"отказался размещать на территории Белоруссии российскуювоенную базу, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии ивоссоединение Крыма с Россией. Также он поставляет Украине топливо,которое идет на заправку танков вооруженных сил Незалежной в Донбассе.прошлом году Москва высказала претензии по поводу уровня отношений с Минском и предложила сделать шаги на пути реальнойинтеграции. Лукашенко в ответ включил пластинку о дороговизне российскихэнергоносителей, потребовав новых скидок на газ и компенсации налогового маневра в нефтяной сфере.