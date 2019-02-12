Денег
в российской казне по сравнению с “нулевыми” поубавилось, но аппетиты
президента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва на
протяжении 25 лет спонсировала экономику братской республики дешевыми
энергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды далеко не
всегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучила
влиятельный журналист.
Денег
в российской казне по сравнению с “нулевыми” поубавилось, но аппетиты
президента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва на
протяжении 25 лет спонсировала экономику братской республики дешевыми
энергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды далеко не
всегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучила
влиятельный журналист.
Россия
больше не в состоянии позволить себе финансировать режим Лукашенко в
полном объеме, уверена главный редактор белорусского оппозиционного
портала "Хартия-97" Наталья Радина. Журналист назвала Батьку одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР.
"Экономическое чудо" в Белоруссии – миф, выстраиваемый пропагандой Лукашенко, отметила Радина.
Она пояснила, что сравнительное благополучие республики строится на
дешевых российских энергоносителях, а также "бесконечным дотациям и
вливаниям" со стороны Москвы.
"Огромные
суммы, выделяемые Россией, во-первых, разворовывались, во-вторых, шли
на силовой аппарат, который позволял Лукашенко удерживать власть,
в-третьих, шли в карман Лукашенко и его семьи", – заявила Радина в интервью на телеканале "112 Украина". Состояние Батьки и его семьи оценивается в миллиарды долларов, добавила журналистка.
Если
так пойдет дальше, то Белоруссия может войти в состав России,
предупреждает она. На протяжении 25 лет своего президентства
являлся "марионеткой Кремля" и уничтожал белорусскую культурную
идентичность, утверждает Радина. В доказательство она привела якобы полное отсутствие национального языка в университетских и школьных программах.
Правда,
журналистка не потрудилась объяснить, почему "марионетка Кремля"
отказался размещать на территории Белоруссии российскую
военную базу, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии и
воссоединение Крыма с Россией, а также поставляет на Украину топливо,
которое идет на заправку танков вооруженных сил Незалежной в Донбассе.
В
прошлом году Москва начала высказывать претензии текущим уровнем
отношений с Минском и предложила сделать шаги на пути реальной
интеграции. Лукашенко в ответ включил пластинку о дороговизне российских
энерногоносителей и потребовал новых скидок на газ и компенсаций от налогового маневра в нефтяной сфере.