Денег в российской казне по сравнению с “нулевыми” поубавилось, но аппетиты президента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва на протяжении 25 лет спонсировала экономику братской республики дешевыми энергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды далеко не всегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучила влиятельный журналист.

Денегв российской казне по сравнению с “нулевыми” поубавилось, но аппетитыпрезидента Белоруссии Александра Лукашенко остались прежними. Москва напротяжении 25 лет спонсировала экономику братской республики дешевымиэнергоносителями и доступными кредитами, однако эти миллиарды далеко невсегда шли на развитие экономики страны. Шокирующие данные озвучилавлиятельный журналист.Россиябольше не в состоянии позволить себе финансировать режим Лукашенко вполном объеме, уверена главный редактор белорусского оппозиционногопортала "Хартия-97" Наталья Радина. Журналист назвала Батьку одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР."Экономическое чудо" в Белоруссии – миф, выстраиваемый пропагандой Лукашенко, отметила Радина.Она пояснила, что сравнительное благополучие республики строится надешевых российских энергоносителях, а также "бесконечным дотациям ивливаниям" со стороны Москвы."Огромныесуммы, выделяемые Россией, во-первых, разворовывались, во-вторых, шлина силовой аппарат, который позволял Лукашенко удерживать власть,в-третьих, шли в карман Лукашенко и его семьи", – заявила Радина в интервью на телеканале "112 Украина". Состояние Батьки и его семьи оценивается в миллиарды долларов, добавила журналистка.Еслитак пойдет дальше, то Белоруссия может войти в состав России,предупреждает она. На протяжении 25 лет своего президентстваявлялся "марионеткой Кремля" и уничтожал белорусскую культурнуюидентичность, утверждает Радина. В доказательство она привела якобы полное отсутствие национального языка в университетских и школьных программах.Правда,журналистка не потрудилась объяснить, почему "марионетка Кремля"отказался размещать на территории Белоруссии российскуювоенную базу, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии ивоссоединение Крыма с Россией, а также поставляет на Украину топливо,которое идет на заправку танков вооруженных сил Незалежной в Донбассе.прошлом году Москва начала высказывать претензии текущим уровнемотношений с Минском и предложила сделать шаги на пути реальнойинтеграции. Лукашенко в ответ включил пластинку о дороговизне российскихэнерногоносителей и потребовал новых скидок на газ и компенсаций от налогового маневра в нефтяной сфере.