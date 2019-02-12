Наставник турецкого футбольного клуба Фенербахче Эрсун Янал, чьи подопечные во вторник, 12 февраля в 1/16 финала Лиги Европы будут принимать питерский Зенит, считает, что шансы соперников равны. Экс-тренер сборной Турции Мирча Луческу также прогнозирует ничью.

Наставник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эрсун Янал, чьи подопечные во вторник, 12 февраля в 1/16 финала Лиги Европы будут принимать питерский "Зенит", считает, что шансы соперников равны. Экс-тренер сборной Турции Мирча Луческу также прогнозирует ничью."Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды, которая лидирует в своем чемпионате, — цитирует Янала официальный сайт УЕФА. – Соперник постоянно находился в игровом ритме, пусть и проводил лишь тренировочные матчи. Еще один плюс "Зенита" – длинная скамейка запасных. Думаю, у наших команд равные шансы на победу".Между тем Луческу, который до национальной команды Турции тренировал как раз "Зенит", высказался в том духе, что в гостевом матче в Стамбуле "сине-бело-голубые" вполне могут заработать ничью, а вот в общем противостоянии "Зенит" выглядит мощнее турецкого клуба.