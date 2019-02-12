Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер, который исполняет обязанности главного тренера английского Манчестер Юнайтед, накануне старта плей-офф Лиги чемпионов, где его команда играет с французским Пари Сен-Жермен, отметил, что потери соперника из-за травм не снизят накал матча.

Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер, который исполняет обязанности главного тренера английского "Манчестер Юнайтед", накануне старта плей-офф Лиги чемпионов, где его команда играет с французским "Пари Сен-Жермен", отметил, что потери соперника из-за травм не снизят накал матча."Любая команда, которая теряет важных футболистов, будет чувствовать это, но это дает шанс сопернику, — цитирует Сульшера официальный сайт "МЮ". – Из-за этого игра "ПСЖ" будет более непредсказуемой. Но у нас есть предположения о том, как они готовятся к этой встрече"."И болельщики, и футболисты с нетерпением ждали этого матча, игры в Лиге чемпионов – особенные. Я хочу, чтобы парни уверенно начали эту игру и добились победы. Мы подошли к этому матчу в отличном состоянии и у нас есть хорошие шансы", — сказал наставник."В ближайших матчах нам предстоят встречи с сильными соперниками, но сейчас мы сосредоточены на ближайшей. Мы не забегаем далеко вперед, потому что в таком случае теряется концентрация. При этом мы уверены в себе и действуем как единая команда. Если есть удачный момент для участия в таких больших матчах, то он именно сейчас", – сказал Сульшер.