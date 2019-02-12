Зенит, которому во вторник предстоит провести матч Лиги Европы, с турецким Фенербахче, может лишиться защитника Эммануэля Мамманы. У аргентинского футболиста возникли проблемы с коленом.

"Зенит", которому во вторник предстоит провести матч Лиги Европы, с турецким "Фенербахче", может лишиться защитника Эммануэля Мамманы. У аргентинского футболиста возникли проблемы с коленом.В понедельник "Зенит" провел тренировку в Стамбуле. Маммана не смог завершить занятия, получив травму колена. Есть подозрения, что аргентинец повредил мениск. Окончательный диагноз будет поставлен после медицинского обследования.В прошлом году Маммана пропустил немало времени из-за травмы колена – разрыва крестообразной связки. Эммануэль вернулся в строй только осенью.