53-летняя певица Анастасия и ее избранник 45-летний вокалист Юлиан стали
участниками шоу Андрея Малахова. Во время записи передачи разгорелся скандал,
который поставил отношения влюбленных под угрозу.
53-летняя певица Анастасия и ее избранник 45-летний вокалист Юлиан стали
участниками шоу Андрея Малахова. Во время записи передачи разгорелся скандал,
который поставил отношения влюбленных под угрозу.
В студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1" Юлиан и
Анастасия сообщили, что уже в середине марта станут мужем и женой. Звезды уже подали заявление в один из московских ЗАГСов.
Ради предстоящего бракосочетания влюбленные решили
преобразиться: обратились к врачу-диетологу, записались в фитнесс-клуб и согласились
на нитевую подтяжку лица. Параллельно, по словам артистов, уже во всю идет
подготовка к пышному торжеству. Юлиан выбрал банкетный зал и заказал
свадебный торт.
На этой позитивной ноте шоумен Андрей Малахов пригласил на
съемочную площадку бывшего мужа Анастасии – Владимира Зудина. Появление экс-супруга
очень озадачило певицу.
"Свадьбы не будет!" – с порога заявил Зудин. Он сообщил
присутствующим, что раздобыл компромат на свою бывшую жену. Владимир попросил Малахова
продемонстрировать в студии видео, которое он принес с собой.
Шоумен приказал редакторам забрать запись и отобразить ее на большом экране. На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, Анастасия мило
общается с молодым подкачанным мужчиной. Они обнимаются, красавец делает певице
массаж.
"Получается, ты подонок!" – разорался, увидев пленку Юлиан.
По словам исполнителя, сцена на видео записана в гостиной его дома. Артист не
понимает, как кадры с его камер попали к Зудину.
Владимир сообщил, что
вместе с другом взломал сервер, на котором хранились данные с системы наблюдения, установленной в особняке певца. "Я это сделал для безопасности Насти", – отметил он.
Взбешенный Юлиан потребовал от Анастасии объяснений. Артист пытался выяснить, что за мужчина был в его доме. Не получив
вразумительного ответа, он выбежал из студии.
"Ты меня обижаешь. Если ты из-за такой хрени уже такие сцены
устраиваешь…", – кричала ему вслед Анастасия. Расстроенная вокалистка сняла помолвочное
кольцо и бросила рядом, на диван. "Такое недоверие, на таком пустяке, я тоже
человек гордый… Если эта маленькая ступенька стала пропастью на голом месте. Я
в шоке. Я оскорблена", – заявила она.
Судя по всему, в тот момент Анастасия сильно пожалела, что
связалась с Андреем Малаховым. Из-за страсти шоумена к скандалам свадьба
артистки под угрозой.