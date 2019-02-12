53-летняя певица Анастасия и ее избранник 45-летний вокалист Юлиан стали участниками шоу Андрея Малахова. Во время записи передачи разгорелся скандал, который поставил отношения влюбленных под угрозу.

53-летняя певица Анастасия и ее избранник 45-летний вокалист Юлиан сталиучастниками шоу Андрея Малахова. Во время записи передачи разгорелся скандал,который поставил отношения влюбленных под угрозу.В студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1" Юлиан иАнастасия сообщили, что уже в середине марта станут мужем и женой. Звезды уже подали заявление в один из московских ЗАГСов.Ради предстоящего бракосочетания влюбленные решилипреобразиться: обратились к врачу-диетологу, записались в фитнесс-клуб и согласилисьна нитевую подтяжку лица. Параллельно, по словам артистов, уже во всю идетподготовка к пышному торжеству. Юлиан выбрал банкетный зал и заказалсвадебный торт.На этой позитивной ноте шоумен Андрей Малахов пригласил насъемочную площадку бывшего мужа Анастасии – Владимира Зудина. Появление экс-супругаочень озадачило певицу."Свадьбы не будет!" – с порога заявил Зудин. Он сообщилприсутствующим, что раздобыл компромат на свою бывшую жену. Владимир попросил Малаховапродемонстрировать в студии видео, которое он принес с собой.Шоумен приказал редакторам забрать запись и отобразить ее на большом экране. На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, Анастасия милообщается с молодым подкачанным мужчиной. Они обнимаются, красавец делает певицемассаж."Получается, ты подонок!" – разорался, увидев пленку Юлиан.По словам исполнителя, сцена на видео записана в гостиной его дома. Артист непонимает, как кадры с его камер попали к Зудину.Владимир сообщил, чтовместе с другом взломал сервер, на котором хранились данные с системы наблюдения, установленной в особняке певца. "Я это сделал для безопасности Насти", – отметил он.Взбешенный Юлиан потребовал от Анастасии объяснений. Артист пытался выяснить, что за мужчина был в его доме. Не получиввразумительного ответа, он выбежал из студии."Ты меня обижаешь. Если ты из-за такой хрени уже такие сценыустраиваешь…", – кричала ему вслед Анастасия. Расстроенная вокалистка сняла помолвочноекольцо и бросила рядом, на диван. "Такое недоверие, на таком пустяке, я тожечеловек гордый… Если эта маленькая ступенька стала пропастью на голом месте. Яв шоке. Я оскорблена", – заявила она.Судя по всему, в тот момент Анастасия сильно пожалела, чтосвязалась с Андреем Малаховым. Из-за страсти шоумена к скандалам свадьбаартистки под угрозой.