Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в регулярном чемпионате Единой лиги-ВТБ. Армейцы уступили в Казани местному УНИКСу 68:71.

Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в регулярном чемпионате Единой лиги-ВТБ. Армейцы уступили в Казани местному УНИКСу 68:71.Армейцы выиграли первую четверть 18:10, уступили во второй 12:16, снова были сильнее в третьей 18:15. Но заключительный игровой отрезок прошел при перевесе УНИСА 30:20, который и добился победы. Несмотря на неудачу, ЦСКА продолжает лидировать в регулярном чемпионате, одержав 16 очков в 18 матчах. УНИКС с 13 победам идет вторым.Краснодарский "Локомотив-Кубань" в упорной борьбе обыграл "Химки" на площадке соперника (20:19, 27:19, 24:29, 13:15). Наибольший вклад в победу внес Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. "Химки" с 12 победами занимают третье место. У краснодарцев 11 побед и четвертое место.