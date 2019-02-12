Мария Бутина, которая находится в американской тюрьме по обвинению в шпионаже, задолжала адвокатам 40 миллионов рублей. Об этом сообщил отец россиянки. Он отметил, что в такой ситуации его дочь может и вовсе остаться без правовой поддержки. Однако семья надеется, что процесс может завершиться уже в марте.

Мария Бутина, которая находится в американской тюрьме по обвинению в шпионаже, задолжала адвокатам 40 миллионов рублей. Об этом сообщил отец россиянки. Он отметил, что в такой ситуации его дочь может и вовсе остаться без правовой поддержки. Однако семья надеется, что процесс может завершиться уже в марте. Сейчас семья Бутиной смогла выплатить только около 3 миллионов рублей.Россиянку обвиняют в шпионаже, напоминает телеканал "Россия 24". Она уже несколько месяцев находится в американской тюрьме. В декабре Бутина признала вину по одному из пунктов и согласилась сотрудничать со следствием.