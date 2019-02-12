В 07.20 утра аэропорту Барнаула при посадке в самолёт на рейс Барнаул-Москва авиакомпании Уральские авиалинии произошло ЧП. Когда авиапассажиры поднимались на борт самолёта, под ними надломилась стойка корзины трапа. В результате ЧП шесть пассажиров упали на посадочную площадку.

В 07.20 утра аэропорту Барнаула при посадке в самолёт на рейс Барнаул-Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" произошло ЧП. Когда авиапассажиры поднимались на борт самолёта, под ними надломилась стойка корзины трапа. В результате ЧП шесть пассажиров упали на посадочную площадку. По разным сведениям, в больнице находятся от трех до четырех пострадавших.О случившемся в редакцию программы "Вести Алтай" сообщили авиапассажиры, которые были свидетелями происшествия и поднимались по трапу. В результате отправку рейса отложили примерно на час — ждали, пока медики осмотрят пострадавших. Затем самолёт направился в Москву.Как сообщается, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи СКР на транспорте возбудили уголовное дело. В аэропорту Барнаула уточнили, что виной ЧП стала техническая неисправность трапа. Барнаульский аэропорт уже начал служебную проверку.