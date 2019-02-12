Выступление коллектива состоялось в рамках международного проекта Русские сезоны. Дирижером выступил легендарный Юрий Башмет, который одновременно является и руководителем юношеского оркестра.

Выступление коллектива состоялось в рамках международного проекта "Русские сезоны". Дирижером выступил легендарный Юрий Башмет, который одновременно является и руководителем юношеского оркестра.В концертном зале Берлинской филармонии прозвучали известные произведения классической музыки, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе, Симфония №5 Дмитрия Шостаковича и увертюра-фантазия Петра Чайковского "Ромео и Джульетта".Перед мероприятием, на пресс-конференции, Юрий Башмет отметил, что его оркестр — это лучшие молодые музыканты со всей страны, отобранные из нескольких сотен претендентов.