В результате пожара в отеле Arpit Palace в центре индийской столицы погибли 17 человек. По данным местных СМИ, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.

В результате пожара в отеле Arpit Palace в центре индийской столицы погибли 17 человек, передает "Интерфакс". По данным местных СМИ, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.Известно, что пожар вспыхнул около 4:00 по местному времени (22:30 по Москве), с огнем боролись 26 пожарных расчетов. Из здания эвакуировано 35 человек.По словам пожарных, в коридоре были деревянные панели, из-за которых люди не могли вовремя эвакуироваться. Причины пожара пока не установлены.