В лифт за мужчиной зашел неизвестный, который избил его и отобрал мобильный телефон с наушниками и бумажник с денежными средствами...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств и имущества путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию от 26-летнего москвича поступило заявление о нападении на Новорогожской улице. Он рассказал, что возвращался с работы домой и следом за ним в лифт зашел неизвестный, который избил его и отобрал мобильный телефон с наушниками и бумажник с денежными средствами.Сотрудники полиции в ходе патрулирования территории по приметам задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У злоумышленника изъят телефон и наушники, а денежные средства он успел потратить.Оперативники Отдела уголовного розыска установили причастность задержанного мужчины к другому противоправному деянию.На площади Рогожской заставы злоумышленник напал на 44-летнего москвича. Он ударил его в лицо, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и ценные вещи.По данным фактам следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 162 УК РФ «Разбой» В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60