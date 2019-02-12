Соцсети для домашнего скота: в Великобритании придумали приложение, с помощью которого животные смогут найти себе пару. Правда, пользоваться им будут все же хозяева.

Соцсети для домашнего скота: в Великобритании придумали приложение, с помощью которого животные смогут найти себе пару. Правда, пользоваться им будут все же хозяева.Оформлено все как на обычных сайтах знакомств: пользователь добавляет фото с описанием параметров, если оно нравится — фермер ставит лайк, нет — удаляет из списка рекомендаций. Создали приложения для того, чтобы экономить время. А запустят его 14 февраля в День святого Валентина, сообщает телеканал "Россия 24".