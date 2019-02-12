По результатам исследования телекомпании ZDF, немцы доверяют Владимиру Путину в три раза больше, чем Дональду Трампу. По результатам опросов, лишь 10 процентов положительно относятся к политике американского лидера, и 30 - российского президента.

По результатам исследования телекомпании ZDF, немцы доверяют Владимиру Путину в три раза больше, чем Дональду Трампу. По результатам опросов, лишь 10 процентов положительно относятся к политике американского лидера, и 30 — российского президента.Также 49 процентов опрошенных опасаются влияния Вашингтона на другие страны и видят в нем угрозу. Далее следует Китай, на последнем месте в этом исследовании – Россия, отмечает телеканал "Россия 24". Не доверяют своему президенту и в самих Соединенных Штатах, где в начале февраля рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки: он составил 40 процентов.