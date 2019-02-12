Участники мероприятия получили памятные презенты.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями МЧС и добровольцами пожарного общества организовали в городе Гусь-Хрустальный акцию «Огнетушитель в каждый автомобиль». Мероприятие стало уже традиционным. Ежегодно в нем принимают участие десятки автолюбителей.Ключевые цели акции – пресечение фактов нарушения правил дорожного движения, регламентирующих необходимость наличия средств пожаротушения в автомобиле, а также повышение уровня знаний автолюбителей об алгоритме их применения.В ходе акции, которая проходила в День рождения огнетушителя, сотрудники ГИБДД проверили наличие огнетушителей в автомобилях участников дорожного движения. В свою очередь коллеги из экстренного ведомства и добровольцы провели среди водителей тестирование на предмет знаний о необходимых первичных средствах пожаротушения.Стоит отметить, что не все участники дорожного движения решались проверить свои знания в этой области, но каждый прошедший тест получил памятный подарок, а самым эрудированным водителям в качестве подарков были вручены огнетушители для автомобиля.