Расширенное заседание президиума Государственного совета Владимир Путин проведет в Иннополисе. На нем будут обсуждаться вопросы улучшения жилищных условий граждан, в том числе снижение ставок по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства.

Расширенное заседание президиума Государственного совета пройдет сегодня в пригороде Казани — Иннополисе. Проведет его президент Владимир Путин.На Госсовете, главной темой которого станет "Жилье и городская среда", речь пойдет об улучшении жилищных условий граждан. Будут обсуждаться вопросы снижения ставок по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, новые схемы финансирования долевого строительства. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".Иннополис — город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, входит в агломерацию Казани. Известен своим университетом и особой экономической зоной.