В продуктовом магазине на востоке Москвы очевидцы попытались разнять двух дерущихся мужчин. В ответ один из них начал стрелять из травматического пистолета. Пострадали 3 человека.

В продуктовом магазине на востоке Москвы произошла драка со стрельбой.Инцидент произошел вечером 11 февраля в доме 29 на Главной улице. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, в магазине подрались двое мужчин. Очевидцы попытались их разнять.В этот момент один из участников конфликта достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате ранения получили три человека — двое посетителей и продавщица. Женщина была госпитализирована. Зачинщики драки скрылись.По данному проводится доследственная проверка. Полиция изучает записи с камер наблюдения и ведет розыск злоумышленников.