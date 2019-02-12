Власти Македонии начали снимать с фасадов государственных зданий таблички с названием страны.

Власти Македонии начали снимать с фасадов государственных зданий таблички с названием страны.Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.В скором времени страна сменит официальное название на "Республика Северная Македония" – таково условие для вступления в НАТО.В итоге по всей стране идет замена табличек. В том числе и с главного здания правительства в Скопье, где 12 февраля пройдет церемония с участием премьер-министра Македонии Зорана Заева, в ходе которой, в частности, будет поднят флаг североатлантического альянса.8 февраля после переименовании Македонии парламент Греции одобрил ее вступление в НАТО. Из-за споров о названии Афины 10 лет блокировали для Скопье вступление в члены североатлантического альянса.