Неизвестный отобрал сумку и убежал

Неизвестный отобрал сумку и убежалВ начале февраля в дежурную часть полиции в Муроме обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в подъезде дома на неё напал неизвестный, отобрал сумку и убежал.По указанному адресу незамедлительно направили следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители «по горячим следам» собрали информацию, изучили записи с камер видеонаблюдения. Спустя 2 часа по подозрению в грабеже полицейские задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Находившиеся в сумке деньги мужчина успел потратить, а прочее имущество выбросил.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.