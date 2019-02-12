В происшествии пострадала женщина

В происшествии пострадала женщинаВ Муроме произошел масштабный пожар, уничтоживший жилище для шести человек. Утром 11 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Казанской. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. В результате пострадала женщина 1986 года рождения. Она получила ожоги шеи и лица, но от помощи врачей отказалась.К ликвидации последствий пожара привлекались 19 спасателей на 6 спецмашинах.