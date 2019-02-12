В России стартовала первая волна перехода на цифровое телевидение. Новый стандарт вещания начался сразу в семи регионах — Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Чечне.

В России стартовала первая волна перехода на цифровое телевидение. Новый стандарт вещания начался сразу в семи регионах — Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Чечне.Ульяновская область перешла на цифровое вещание прямо в эфире регионального выпуска "Вестей". Одновременно телевизионная революция произошла и в Чечне. Принимающие станции здесь появились даже высоко в горах."В самых укромных уголках Чеченской республики есть возможность просмотра программ высокого качества", — рассказал Александр Стадник, полномочный представитель генерального директора РТРС в Северо-Кавказском федеральном округе.Цифровую эстафету принимала Тульская область. В регионе построили двадцать четыре новые телевышки."Люди, которые не успели по какой-то причине установить и настроить цифровое оборудование для приёма цифрового сигнала, увидят вот такую информационную заставку на своих экранах ", — сообщил Александр Шемякин, директор Тульского областного радиотелевизионного передающего центра.Настроить антенны и, если нужно, подключить специальные приставки для приёма цифрового сигнала, помогают волонтёры. Пять минут, и даже старый телевизор показывает двадцать каналов.Как подключиться — расскажут по единому для всей России телефонному номеру: 8-800-220-20-02.Сегодня на новый стандарт вещания перешли сразу семь регионов, включая Магаданскую, Пензенскую и Ярославскую области. Остальные сделают это в ближайшие месяцы."Отказ от аналогового вещания означает, что у нас состоялось цифровое телевидение, что подавляющее большинство наших граждан уже стали активными зрителями именно в цифре", — проинформировал общественность Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Вся аппаратура настроена и работает. Антенны и здесь, в Тульской области, в ещё в шести регионах, которые сегодня перешли на цифровое вещание, принимают стабильный сигнал из космоса. В стране наступает новая телевизионная эпоха.