В Башкортостане жителям города Сибай предложили переселиться в пункты временного размещения. Такие меры приняли в связи с ядовитыми выбросами из местного карьера. Покинуть свои дома могут около трех тысяч человек , проживающих в зоне, где концентрация вредных веществ самая высокая.

В Башкортостане жителям города Сибай предложили переселиться в пункты временного размещения. Такие меры приняли в связи с ядовитыми выбросами из местного карьера. Покинуть свои дома могут около трех тысяч человек , проживающих в зоне, где концентрация вредных веществ самая высокая.Сейчас карьер сверху засыпают песком и гравием, а под землей заливают старые выработки водой, сообщает телеканал "Россия 24". Только так можно будет полностью погасить тление медно-колчеданной руды. Состояние воздуха в Сибае постоянно отслеживается.