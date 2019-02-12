В американском городе Такома, штат Вашингтон, произошла массовая битва снежками, в которой приняли участие несколько сотен человек. Как ни странно, местные власти эту не самую безопасную форму развлечения одобрили. Только попросили граждан быть аккуратнее.

В американском городе Такома, штат Вашингтон, произошла массовая битва снежками, в которой приняли участие несколько сотен человек. Как ни странно, местные власти эту не самую безопасную форму развлечения одобрили. Только попросили граждан быть аккуратнее, сообщает Euronews.Все началось с поста жительницы Такомы Стейси Стивенс, которая предложила соседям устроить в местном парке "большую снежную битву", благо в городе как раз случились аномальные снегопады.Пост американки быстро разлетелся по "Фейсбуку", горожанам понравилась идея. В итоге покидаться снежками собрались несколько сотен человек.В качестве щитов они использовали скамейки и столики для пикника. Новость о грядущей "снежной бойне" дошла до губернатора штата Вашингтона Джея Инсли. Он просил соотечественников быть осторожнее.В результате битвы снежками никто не пострадал.