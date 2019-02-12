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<a href="http://33live.ru/novosti/12-02-2019-v-stolice-indii-bushet-pozhar-est-zhertvy.html" target="_blank">В столице Индии бушет пожар. Есть жертвы</a> - Как минимум, 9 человек стали жертвами пожара в отеле в центре Нью-Дели. Об этом сообщает газета Индиан Экспресс. На месте в настоящий момент работают пожарные и службы спасения. Пожар начался во вторник рано утром. По последним данным, пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем.