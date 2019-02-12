Как минимум, 9 человек стали жертвами пожара в отеле в центре Нью-Дели. Об этом сообщает газета Индиан Экспресс. На месте в настоящий момент работают пожарные и службы спасения. Пожар начался во вторник рано утром. По последним данным, пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем.
Как минимум, 9 человек стали жертвами пожара в отеле в центре Нью-Дели. Об этом сообщает газета "Индиан Экспресс". На месте в настоящий момент работают пожарные и службы спасения. Пожар начался во вторник рано утром. По последним данным, пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем, сообщает телеканал "Россия 24".