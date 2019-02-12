Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу заместителей начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве...

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу заместителей начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве.Указом Президента от 8 февраля 2019 года № 44:- на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве назначен полковник полиции Александр Половинка,- заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве назначен полковник полиции Николай Федорук.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил заместителей начальника полиции за ранее проделанную работу и пожелал успехов на нелегком поприще в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в городе Москве.Александр Юрьевич Половинка родился в 1971 году. С декабря 1989 года проходил службу в Вооруженных силах СССР. В феврале 1992 года поступил на работу в органы внутренних дел на должность участкового милиции Отделения организации работы участковых инспекторов Милиции общественной безопасности Климовского РОВД Брянской области. С 1993 года проходил службу на различных оперативных должностях в подразделениях уголовного розыска Брянской области. В 1998 году окончил Брянский филиал Московского юридического института МВД России, после чего работал на руководящих должностях Криминальной милиции. С 2005 по 2010 годы возглавлял районные ОВД в Брянской области. В 2010 году переведен для дальнейшего прохождения службы в Главное управление МВД России по г. Москве, где проходит службу до настоящего времени. В декабре 2013 года Александр Половинка возглавил Оперативное управление Главка, с августа 2015 года стал заместителем начальника Управления уголовного розыска, а с июня 2017 года занимал должность заместителя начальника полиции.Николай Андреевич Федорук родился 11 апреля 1966 года в Тернопольской области Украинской ССР. В августе 1984 года поступил в Политическое училище имени «60 лет ВЛКСМ» МВД СССР, по окончании которого проходил службу в рядах внутренних войск МВД СССР. В августе 1999 года принял решение поступить на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и по 2017 год прошел путь от командира отдельной роты патрульно-постовой службы до заместителя начальника УВД по Восточному административному округу г. Москвы. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации в мае 2017 года был назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Калужской области. Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве от 15 мая 2018 года полковник внутренней службы Николай Федорук был назначен начальником УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве. Неоднократно поощрялся руководством Главного управления МВД России по г. Москве и Министерством внутренних дел Российской Федерации, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Приказом МВД России от 27 июня 2018 г. начальнику УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Николаю Федоруку присвоено специальное звание полковник полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве