По информации полиции американского штата Техас, в округе Полк в одном из частных домов обнаружены тела, по меньшей мере, пяти человек. Правоохранители сообщили, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

По информации полиции американского штата Техас, в округе Полк в одном из частных домов обнаружены тела, по меньшей мере, пяти человек. Правоохранители сообщили, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения.Информация о массовом убийстве поступила в полицию в понедельник, 11 февраля, утром по местному времени, сообщает РИА Новости. Ведется расследование.