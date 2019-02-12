Он успел обмануть двоих местных жителей

Он успел обмануть двоих местных жителейВ январе этого года в дежурную часть полиции в Вязниках обратились двое местных жителей, рассказавших о хищении у них смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Заявители, 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка, объяснили, что опубликовали на популярном сайте объявления о продаже телефонов, стоимостью 6,5 и 10 тысяч рублей. С ними связался незнакомец, который захотел купить гаджеты. Во время встречи злоумышленник якобы переводил деньги на карту, демонстрировал электронный чек, забирал гаджеты и уходил. Однако деньги за продажу переведены не были.Правоохранители установили местонахождение подозреваемого, 22-летнего уроженца соседнего государства. Молодого человека задержали на территории Московской области.Расследование уголовных дел продолжается. Мошенника заключили под стражу.