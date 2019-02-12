Злоумышленница, находясь в примерочной, срезала магнитную бирку с куртки, надела ее и вышла из магазина, не оплатив товар...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 32-летнюю неработающую москвичку по подозрению в краже дорогостоящей куртки из магазина.В полицию поступило заявление от продавца-консультанта одного из магазинов по продаже брендовой одежды о краже куртки стоимостью около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.Установлено, что злоумышленница, находясь в примерочной, срезала магнитную бирку с куртки, после чего надела вещь на себя и вышла из магазина, не оплатив товар. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93