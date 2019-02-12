На мадридском кладбище Альмудена неизвестные осквернили могилы бывшего генерального секретаря и председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури и основателя старейшей в стране Испанской социалистической рабочей партии Пабло Иглесиаса, облив надгробия краской.

На мадридском кладбище Альмудена неизвестные осквернили могилы бывшего генерального секретаря и председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури и основателя старейшей в стране Испанской социалистической рабочей партии Пабло Иглесиаса, облив надгробия краской.Также неизвестные вандалы осквернили "Могилу 13-ти роз" – место захоронения расстрелянных франкистами в 1939 году 13-ти молодых девушек, членов движения Объединенной социалистической молодежи.Долорес Ибаррури — активная участница международного коммунистического движения, напоминает ТАСС. Именно ей принадлежат знаменитые высказывания " No pasaran! — Они не пройдут!" и "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".