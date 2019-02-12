В Москве сегодня простились с Сергеем Юрским. Почтить память великого артиста в Театр имени Моссовета пришли близкие, коллеги, поклонники его таланта. Каждая роль актера была неподражаема.

В Москве сегодня простились с Сергеем Юрским. Почтить память великого артиста в Театр имени Моссовета пришли близкие, коллеги, поклонники его таланта. Каждая роль актера была неподражаема. Ему удавались самые разные типажи — от директора школы-коммуны в "Республике ШКИД" до Остапа Бендера и всенародно любимого дяди Мити в картине "Любовь и голуби". В последний путь народного артиста России проводили аплодисментами.Очередь из желающих проститься с Сергеем Юрским растянулась почти на километр и в какой-то момент достигла даже Садового кольца. Люди заполнили сад "Аквариум" у Театра имени Моссовета, в котором служил артист и режиссер, и где походило прощание. Для миллионов поклонников по всей стране он был близким человеком. С его образами росли, его героев цитировали, с него брали пример. Пример артиста и человека.Траурное мероприятие проходило в центральном зале Театра имени Моссовета. Венки, цветы, слезы на глазах, которых никто не скрывал. Говорили, что в Юрском — большом артисте XX века — необычным было сочетание эксцентрики и интеллекта. Каждую роль он не просто проживал как актер, но придумывал и просчитывал как режиссер. Поэтому его талант особенно ценили и в актерской, и в режиссерской среде."Он был громадной личностью. Его талант не умещался в рамки актерского мастерства. Он и писал, и ставил, и в кино снимался, и читал", — говорит народный артист РСФСР Владимир Меньшов."Счастливы те, кто работал с ним, и счастливы те, кто соприкоснулся с его творчеством на эстраде, когда он фантастически читал произведения", — добавляет народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин."Его уход — это национальная трагедия. Когда уходят такие люди, беднеет русская культура", — уверен журналист, писатель Юрий Рост.Сергей Юрский был эталоном в профессии, символом мастерства."Есть такое понятие артист-интеллигент. Он был высочайшего класса интеллигентом, который нес культуру", — объясняет генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.Когда-то Юрский вывел для себя формулу в искусстве, которая описывали взаимоотношения художника и зрителя, и назвал ее "чистый звук" — абсолютно точно взятая нота на сцене и в кадре. Искренность таланта, на которую люди отзывались переживанием, смехом, аплодисментами — сегодня они были особенно продолжительными.Похоронили Сергея Юрского на аллее актеров Троекуровского кладбища.