Пилот вертолета принял решение о совершении вынужденной посадке на автостраду, где приземлившееся воздушное судно протаранил грузовик. В результате инцидента погибли два человека, еще один – получил травмы.
Необычная авария, унесшая две человеческие жизни, произошла в минувший понедельник, 11 февраля, в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.
Как сообщают местные СМИ, пилот вертолета Bell Jet Ranger попытался совершить аварийную посадку на трассу, где воздушное судно было протаранено фурой, только что проехавшей пункт оплаты проезда.
В результате столкновения вертолет оказался разрушен и загорелся. В результате инцидента погиб 56-летний мужчина, управлявший винтокрылой машиной, и его 66-летний – известный бразильский журналист, направлявшийся на конгресс.
Водитель грузовика получил легкие травмы. Подоспевшие на помощь очевидцы помогли ему покинуть искореженную кабину тягача.
Специальной комиссии предстоит изучить все обстоятельства ЧП и установить причины, по которым пилот вертолета принял решение о вынужденной посадке.