Пилот вертолета принял решение о совершении вынужденной посадке на автостраду, где приземлившееся воздушное судно протаранил грузовик. В результате инцидента погибли два человека, еще один – получил травмы.

Необычная авария, унесшая две человеческие жизни, произошла в минувший понедельник, 11 февраля, в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.Как сообщают местные СМИ, пилот вертолета Bell Jet Ranger попытался совершить аварийную посадку на трассу, где воздушное судно было протаранено фурой, только что проехавшей пункт оплаты проезда.В результате столкновения вертолет оказался разрушен и загорелся. В результате инцидента погиб 56-летний мужчина, управлявший винтокрылой машиной, и его 66-летний – известный бразильский журналист, направлявшийся на конгресс.Водитель грузовика получил легкие травмы. Подоспевшие на помощь очевидцы помогли ему покинуть искореженную кабину тягача.Специальной комиссии предстоит изучить все обстоятельства ЧП и установить причины, по которым пилот вертолета принял решение о вынужденной посадке.