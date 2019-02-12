Google Maps тестирует функцию дополненной реальности на пешеходных маршрутах. Журналисты издания The Wall Street Journal одними из первых получили доступ к AR-режиму в Google Maps. Подробности – в программе Вести.net.

Google Maps тестирует функцию дополненной реальности на пешеходных маршрутах. Журналисты издания The Wall Street Journal одними из первых получили доступ к AR-режиму в Google Maps.Согласно статье и видеоролику функция работает примерно так: после запуска камеры приложение определяет местоположение пользователя и сравнивает его с базой данных Street View. Как только система получает точную локацию на экране появляются 3D-стрелки, указывающие на дорогу в нужном направлении.Журналист отмечает, что такой вариант удобен, когда ты выходишь из метро и не знаешь куда идти дальше, то есть включать режим дополненной реальности имеет смысл лишь иногда. Подробности – в программе 33Live.Runet.