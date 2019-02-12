Google назвал искусственный интеллект потенциально опасным для больших компаний. Какие могут быть риски, связанные с внедрением нейросетей, а также о второй версии шлема дополненной реальности от Microsoft, HoloLens, узнаем из программы Вести.net.

Новый HoloLens покажут в Барселоне. Одна из самых ожидаемых новинок мобильного конгресса – это не новый телефон, а вторая версия шлема дополненной реальности от Microsoft. Создатель первой версии устройства Алекс Кипман выложил в своем Twitter ссылку на видеоролик.Правда узнать подробности из видео не удастся. Само устройство не показано, остается довольствоваться подтверждением точной даты анонса – 24 февраля, а также ранее попавшими в сеть спецификациями.Искусственный интеллект вошел в число потенциальных рисков для компаний. Непредсказуемость поведения системы, использующей нейронные сети, а также потенциальные этические и юридические проблемы с этим связанные заставили Google впервые включить их в число рисков для инвесторов. Подробности – в программе 33Live.Runet.