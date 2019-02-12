В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше четырех тысяч школ и детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах.
<a href="http://33live.ru/novosti/12-02-2019-virusnye-zabolevaniya-stali-prichinoj-zakrytiya-neskolkix-tysyach-detskix-detskix-uchrezhdenij.html" target="_blank">Вирусные заболевания стали причиной закрытия нескольких тысяч детских детских учреждений</a> - В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше четырех тысяч школ и детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах.
[url=http://33live.ru/novosti/12-02-2019-virusnye-zabolevaniya-stali-prichinoj-zakrytiya-neskolkix-tysyach-detskix-detskix-uchrezhdenij.html]Вирусные заболевания стали причиной закрытия нескольких тысяч детских детских учреждений[/url] - В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше четырех тысяч школ и детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах.