В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше четырех тысяч школ и детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах.

В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше четырех тысяч школ и детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах, отмечает телеканал "Россия 24". В Приморье период заболеваемости начался раньше срока — из-за пневмонии там скончались 10 человек.