Владельцы скандально известного приюта Надежда в Перми, где стариков морили голодом, пытаются продать здание за восемь с половиной миллионов рублей. Владелец приюта для престарелых объявлен в розыск, а собственник здания хочет побыстрее от него избавиться.

В Перми продают здание приюта "Надежда", где пенсионеров морили голодом. На продажу выставили здание по улице Леонова — это дом площадью почти 800 квадратных метров, а также земельный участок 10 соток. Собственник намерен избавиться от недвижимости за восемь с половиной миллионов рублей.Скандальная история случилась в Перми на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, истощенные старики жили в антисанитарных условиях. Шестого февраля они были эвакуированы из приюта. Тогда пенсионеров доставили в больницы города. В медицинские учреждения поступили 12 пожилых людей.В настоящее время владелец приюта объявлен в розыск, напоминает ГТРК "Пермь".