В городе начинается акция «Дарите книги с любовью»

В городе начинается акция «Дарите книги с любовью»Владимирская областная библиотека предлагает всем горожанам поделиться своими книгами и принести их в отдел гуманитарной литературы на 1 этаже до 17-го февраля.Книги, принесённые в дар, должны быть в хорошем состоянии. Приветствуется именно художественная литература. А вот религиозные, экстремистские, а также книги по мистицизму и экзотерике не примут.Всю собранную коллекцию 18 и 19 февраля отправят в дом престарелых в Оргтруде и в госпиталь ветеранов локальных войн в Пенкино Камешковского района. А владимирцев, пришедших в библиотеку в эти дни, ждут интересные конкурсы, мастер-классы, беспроигрышная лотерея, а также возможность проголосовать за любимую книгу.