На днях спортсмены сыграли 2 матча с командой «Технолог-Белогорье»

На днях спортсмены сыграли 2 матча с командой «Технолог-Белогорье»Волейбольный клуб «Владимир» занял первую строчку по очкам после завершения очередного тура в зоне запад высшей лиги «Б». У них 46 очков. На днях владимирские спортсмены сыграли 2 матча с командой «Технолог-Белогорье» в рамках 11-го тура чемпионата страны.Первую игру наши волейболисты закончили со счётом 3:1. На следующий день результат вышел противоположным. Гости взяли реванш, в итоге обе команды набрали по четыре очка.