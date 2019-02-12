Жители соседнего региона похитили кабель и электроинструмент.

21 января текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одной из строительных компаний, сообщивший о хищении с территории площадки возводимого объекта электроинструмента и кабеля. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 15 000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личности и местонахождение предполагаемых подозреваемых.Было установлено, что фигурнаты, 54-х и 36-летний жители соседнего региона, работали на строительном участке вахтовым методом и после окончания очередной смены, похитив имущество, покинули территорию Владимирской области.Спустя несколько дней злоумышленники были задержаны оперативниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру на территории Чувашской Республики при содействии коллег из местного УМВД и доставлены во Владимир.В содеянном подозреваемые сознались, пояснив, что совершили кражу из-за финансовых трудностей.В отношении фигурантов Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.