Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублейВ конце января этого года в полицию во Владимире обратился представитель одной из строительных компаний. С территории стройки украли электроинструмент и кабель. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личности предполагаемых подозреваемых. 54-х и 36-летний жители соседнего региона, работали на этой стройке вахтовым методом и после окончания очередной смены, украли имущество и уехали из Владимирской области.Спустя несколько дней злоумышленников задержали в Чувашской Республике и доставили во Владимир. Мужчины во всем признались, пояснив, что решились на кражу из-за финансовых трудностей.Расследование уголовного дела продолжается.