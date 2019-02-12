В городе провели лечебное занятие с дрессированными собаками
В городе провели лечебное занятие с дрессированными собаками
Во Владимире провели лечебное занятие с дрессированными собаками, которые проводят для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
Первая встречу устроили в отделении социальной реабилитации инвалидов Владимирского КЦСОН. Провела его волонтёр Лора Панина вместе со своими хвостатыми помощниками. Собравшиеся познакомились с собаками, поиграли и покормили их. Для владимирцев с особенностями развития такая встреча важна для развития навыков общения с животными.
Канистерапию будут применять и дальше, как психотерапевтическую методику, развивающую умственные и эмоциональные способности и моторику у людей с нестандартными особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.