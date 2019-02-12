В соревнованиях принимают участие около 100 полицейских и гражданских спортсменов из шести регионов России.

12 февраля в городе Владимире стартовал Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева.Справочно:Иван Иванович Голубев родился в Вязниковском районе. В разное время он руководил районными отделами милиции, затем - Управлением внутренних дел региона.В 1981 году был направлен в служебную командировку в республику Афганистан, где проходил службу в должности заместителя по разведке командира спецгруппы «Кобальт-1». Местом дислокации и работы были провинции Фарах и Нимроз на юго-востоке Афганистана, вблизи границы с Пакистаном. Выполнял служебно-боевые задачи по сбору оперативной информации о базировании лагерей моджахедов, их караванных путях, выявлению агентурной сети душманов в различных населённых пунктах.В середине 90-х был назначен начальником Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России, а в 1999 году - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.Звание героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году, за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.Иван Иванович Голубев ушел из жизни в 2003 году, но память о нем живет и передается каждому новому поколению правоохранителей.Присутствовавший на торжественной церемонии открытия представитель ДГСК МВД России подполковник внутренней службы Дмитрий Русанов отметил, что турнир памяти Героя России, традиционно проводимый на владимирской земле, занимает достойное место в перечне спортивных ведомственных соревнований. Дмитрий Русанов поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки мероприятия и пожелал удачи всем участникам.Начальник регионального УМВД генерал–майор полиции Василий Кукушкин, обращаясь к спортсменам, выразил уверенность, что борьба будет честной и пройдет в дружеской атмосфере, достойной памяти Героя.Приветствуя собравшихся, глава администрации города Владимира Андрей Шохин пожелал всем красивой борьбы без травм.Теплыми воспоминаниями о совместной службе поделился почетный ветеран ОВД генерал-майор милиции в запасе Юрий Сергеевич Астахов, отметивший высокие профессиональные и человеческие качества Ивана Ивановича Голубева.В рамках церемонии полковник милиции в запасе Александр Борисович Степанов вручил вдове боевого офицера памятную медаль, посвященную 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. В свою очередь дочь Героя России, которая также приняла участие в церемонии открытия, выразила благодарность всем присутствующим за сохранение памяти об отце.Участниками соревнований, проводимых на владимирской земле уже тринадцать лет подряд, в этом году стали почти сто полицейских и гражданских спортсменов из шести регионов страны.В течение нескольких соревновательных дней им предстоит принять участие в боях разных весовых категорий.Первые бои пройдут уже сегодня. Среди спортсменов будут определены лучшие в личных зачетах.