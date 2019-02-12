Мужчина повредил 4 автомобиля

Мужчина повредил 4 автомобиляЛенинский районный суд Владимира рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении 28-летнего жителя Волгограда, задержанного 10 февраля на 150 километре федеральной трассы М–7 за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.Мужчина повредил 4 автомобиля. Кроме того, волгоградца, работающего таксистом, неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД, а также ранее лишали права управления машиной.Постановлением суда гонщику назначили административный арест на срок 7 суток.