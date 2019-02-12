Российская телеведущая прокомментировала новость о том, что
экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера
Газпром-Медиа. Алена Водонаева отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали свою жизнь с мужчинами, которые совсем не похожи на артиста.
Российская телеведущая прокомментировала новость о том, что
экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера
"Газпром-Медиа". Алена Водонаева отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали свою жизнь с мужчинами, которые совсем не похожи на артиста.
Свою очередную заметку для авторской колонки звезда посвятила популярному исполнителю. Модель призналась, что обратила внимание
на необычную тенденцию: все бывшие возлюбленные Егора Крида "выбирают себе
абсолютно полярных ему мужчин". В качестве примера привела
певицу Нюшу, модель Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница
шоу "Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова.
"Создается впечатление, что их вкусы кардинально изменились
после горького опыта, полученного в отношениях с Егором. Остается гадать, что
такого Крид делает со своими девушками, что они бросаются в объятия мужчин, так
непохожих на него", – передает слова телеведущей издание "".
Модель в шутку предположила, что музыкант может скоро превратиться в живую
скульптуру "Атакующий бык", которая находится в Нью-Йорке. Как утверждает звезда,
все туристы "натирают бронзовой статуе определенные места, чтобы исполнилось заветное
желание". По ее мнению, теперь все женщины, которые хотят удачно выйти замуж, должны будут перед этим "договориться
на краткосрочный роман с Егором".
"А если серьезно, то, конечно, все эти замужества Криду не в
кассу. Ведь он претендует на статус мужчины, невероятно желанного для всех
женщин страны. И по законам жанра, его бывшие должны убиваться по своему
"секс-символу", писать о нем мемуары, устраивать истерики, выходить замуж за
его врагов. Одним словом – бороться за "главного холостяка страны". Но
почему-то этого не происходит", – заключила .