Российская телеведущая прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера Газпром-Медиа. Алена Водонаева отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали свою жизнь с мужчинами, которые совсем не похожи на артиста.

Российская телеведущая прокомментировала новость о том, чтоэкс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера"Газпром-Медиа". Алена Водонаева отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали свою жизнь с мужчинами, которые совсем не похожи на артиста.Свою очередную заметку для авторской колонки звезда посвятила популярному исполнителю. Модель призналась, что обратила вниманиена необычную тенденцию: все бывшие избранницы Егора Крида "выбирают себеабсолютно полярных ему мужчин". В качестве примера привелапевицу Нюшу, модель Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участницашоу "Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова."Создается впечатление, что их вкусы кардинально изменилисьпосле горького опыта, полученного в отношениях с Егором. Остается гадать, чтотакого Крид делает со своими девушками, что они бросаются в объятия мужчин, такнепохожих на него", – передает слова телеведущей издание "".Модель в шутку предположила, что певец может скоро превратиться в живуюскульптуру "Атакующий бык", которая находится в Нью-Йорке. Как утверждает звезда,все туристы "натирают бронзовой скульптуре определенные места, чтобы исполнилось заветноежелание". По ее мнению, теперь все женщины, которые хотят удачно выйти замуж, должны будут перед этим "договоритьсяна краткосрочный "роман" с Егором"."А если серьезно, то, конечно, все эти замужества Криду не вкассу. Ведь он претендует на статус мужчины, невероятно желанного для всехженщин страны. И по законам жанра, его бывшие должны убиваться по своему"секс-символу", писать о нем мемуары, устраивать истерики, выходить замуж заего врагов. Одним словом – бороться за "главного холостяка страны". Нопочему-то этого не происходит", – заключила .