Российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с заявлением в полицию о том, что стала жертвой мошенника, завладевшего обманным путем принадлежащими ей 100 миллионами рублей.

Российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с заявлением в полицию о том, что стала жертвой мошенника, завладевшего обманным путем принадлежащими ей 100 миллионами рублей, передает ТАСС.По информации полиции, накануне в полицию обратилась Анастасия Волочкова с просьбой привлечь к уголовной ответственности Игоря Вдовина, 1964 года рождения. По ее словам, представитель компании "Городской курорт Астрахань" Вдовин обманул ее и завладел принадлежащими ей деньгами (67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов). Общая сумма ущерба составляет около 100 миллионов рублей. Организована доследственная проверка.Игорь Вдовин — бывший муж Волочковой. Указанную сумму он предложил вложить в бизнес, но дохода от этого вложения артистка не получила, после чего она сделала вывод, что стала жертвой мошенника.