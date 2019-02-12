Блогер Лена Миро прокомментировала новость о том, что жена подала заявление на футболиста Андрея Аршавина. Лена в свойственной себе ядовитой манере убеждена, что спортсмен угрожает супруге Алисе, чтобы не платить алименты, как и в случае с предыдущей возлюбленной Юлией Барановской.

Блогер Лена Миро прокомментировала новость о том, что жена подала заявление на футболиста Андрея Аршавина. Лена в свойственной себе ядовитой манере убеждена, что спортсмен угрожает супруге Алисе, чтобы не платить алименты, как и в случае с предыдущей возлюбленной Юлией Барановской.11 февраля стало известно, что Алиса Казьмина подала заявление в полицию на своего мужа . Она заявила, что футболист отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, а также обещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он ей когда-то давал. "Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в поданном Алисой заявлении. Одновременно с этим появились данные, что подал на развод.Блогер Лена Миро высказалась на своей страничке в "Живом журнале" относительно этой ситуации. "Алиса Казьмина, конечно, далеко не эталон примерной жены. Но она родила Аршавину, как-то жила с ним, терпела измены, пока он окончательно не свалил. Можно ли угрожать, пусть даже и аморальной, глупой бабе, которая является матерью твоего ребенка?" – задала риторический вопрос Миро.Лена убеждена, что спортсмен просто не хочет платить алименты. "Сколько этих писечек у него было? А детей так вообще целая куча. Что – всем платить?! Денег не напасешься. Тем более, что Аршавин, как отец, вообще недееспособен", – заключила блогер.В качестве примера она привела трех детей, которых ему родила ныне ведущая Первого канала . Футболист с ними не виделся шесть лет. "Андрея больше интересуют чипсы, катание на лошадях и пьянки с новыми писечками, а дети – нет, дети ему не нужны", – заявила Миро."Настрогал папа Карло Буратинок и бросил. Что будут есть, во что одеваться – его не колышет.И тут еще одна – тоже требует алиментов. Ну, не охренели ли эти бабы вконец? Конечно, самцу Чипсоеда платить не хочется. Но по закону – обязан. И тут в ход пошли угрозы", – выстроила цепь событий Лена.