Ведущий вышел из себя в эфире Радио Вести.
Владимира Соловьева до глубины души задели обвинения украинцев в адрес России о том, что наша страна
якобы виновата в голоде 1932-1933 годов.
Ведущий вышел из себя в эфире "Радио Вести".
Владимира Соловьева до глубины души задели обвинения украинцев в адрес России о том, что наша страна
якобы виновата в голоде 1932-1933 годов.
Журналист заявил, что от
страшного голода тех лет якобы умирали люди всех национальностей. Соловьев
подчеркнул, что "никто по этническому
признаку не выбирал".
"Но попробуй спроси у этих... (далее ведущий допустил нецензурное
выражение об украинцах – прим. ред.). Вот эти милые граждане, они вообще все о
чем?!" — возмутился
разъяренный Владимир Соловьев. При этом журналист напомнил о трагедиях в других странах.
"Расскажите
мне, пожалуйста, о геноциде ирландцев… Расскажите мне о злодеяниях британской
короны в Индии! Расскажите мне о голоде, которого якобы не было, в 30-е годы в
Америке, расскажите мне, пожалуйста, про жизнь негров в южных штатах, а не про
ужасы ГУЛАГа!", – разразился Соловьев гневной отповедью. Также он напомнил о
довоенной Польше и гибели советских военнопленных. "Нет,
нельзя! Мало этого, нам еще отказывают иметь наше мнение!" – вскипел Владимир Соловьев.
Напомним, ранее телеведущий
встал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой
"Роснано" Анатолием Чубайсом. Соловьев восхитился высказываниями
пресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Журналист остался доволен тем,
как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России".
"Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.