Ведущий вышел из себя в эфире Радио Вести. Владимира Соловьева до глубины души задели обвинения украинцев в адрес России о том, что наша страна якобы виновата в голоде 1932-1933 годов.

Ведущий вышел из себя в эфире "Радио Вести".Владимира Соловьева до глубины души задели обвинения украинцев в адрес России о том, что наша странаякобы виновата в голоде 1932-1933 годов.Журналист заявил, что отстрашного голода тех лет якобы умирали люди всех национальностей. Соловьевподчеркнул, что "никто по этническомупризнаку не выбирал"."Но попробуй спроси у этих... (далее ведущий допустил нецензурноевыражение об украинцах – прим. ред.). Вот эти милые граждане, они вообще все очем?!" — возмутилсяразъяренный Владимир Соловьев. При этом журналист напомнил о трагедиях в других странах."Расскажитемне, пожалуйста, о геноциде ирландцев… Расскажите мне о злодеяниях британскойкороны в Индии! Расскажите мне о голоде, которого якобы не было, в 30-е годы вАмерике, расскажите мне, пожалуйста, про жизнь негров в южных штатах, а не проужасы ГУЛАГа!", – разразился Соловьев гневной отповедью. Также он напомнил одовоенной Польше и гибели советских военнопленных. "Нет,нельзя! Мало этого, нам еще отказывают иметь наше мнение!" – вскипел Владимир Соловьев.Напомним, ранее телеведущийвстал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой"Роснано" Анатолием Чубайсом. Соловьев восхитился высказываниямипресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Журналист остался доволен тем,как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России"."Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.