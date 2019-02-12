Коуч по любовным
утехам Алекс Лесли заявил, что его подопечная Настя Рыбка приревновала
его к телеведущей. Недавно пара, обвиняемая по делу о нелегальном секс-тренинге в
Таиланде, давала интервью Ксении Собчак.
Коуч по любовным
утехам Алекс Лесли заявил, что его "подопечная" Настя Рыбка приревновала
его к телеведущей. Недавно пара, обвиняемая по делу о нелегальном секс-тренинге в
Таиланде, давала интервью Ксении Собчак.
Лесли заявил, что может поссориться с подругой из-за ревности. Возможно, Рыбка
предположила, что у ее секс-тренера есть с Ксенией личные отношения вне рамок
шоу.
"Причем она ревнует.
Первая ссора у нас была после шоу у . Она как-то почувствовала что-то со
стороны Собчак", – цитирует Алекса Лесли При этом адвокат Александр
Карабанов посоветовал мужчине быть осторожнее с такими заявлениями. Ведь в
слухах о разводе Собчак и Максима Виторгана может появиться новый фигурант в
его лице.
Но Лесли только подлил
масла в огонь. "Пускай разводится, это только к лучшему, я смогу позвонить", – ответил
секс-тренер.
Напомним, в последнее
время упорно ходят слухи о том, что семейная жизнь Ксении Собчак с Максимом
Виторганом трещит по швам. Якобы телеведущая увлеклась режиссером Константином
Богомоловым, который, в свою очередь, развелся с актрисой Дарьей Мороз.
Как писали "Дни.ру", ранее попыталась
прояснить ситуацию в откровенном интервью Дмитрию Борисову в передаче
"Эксклюзив" на Первом канале. Ведущая заявила, что переживает
тяжелый период, отметив, что в любом случае Виторган останется для нее близким
человеком, потому что он отец ее сына Платона.