Коуч по любовным утехам Алекс Лесли заявил, что его подопечная Настя Рыбка приревновала его к телеведущей. Недавно пара, обвиняемая по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, давала интервью Ксении Собчак.

Коуч по любовнымутехам Алекс Лесли заявил, что его "подопечная" Настя Рыбка приревновалаего к телеведущей. Недавно пара, обвиняемая по делу о нелегальном секс-тренинге вТаиланде, давала интервью Ксении Собчак.Лесли заявил, что может поссориться с подругой из-за ревности. Возможно, Рыбкапредположила, что у ее секс-тренера есть с Ксенией личные отношения вне рамокшоу."Причем она ревнует.Первая ссора у нас была после шоу у . Она как-то почувствовала что-то состороны Собчак", – цитирует Алекса Лесли При этом адвокат АлександрКарабанов посоветовал мужчине быть осторожнее с такими заявлениями. Ведь вслухах о разводе Собчак и Максима Виторгана может появиться новый фигурант вего лице.Но Лесли только подлилмасла в огонь. "Пускай разводится, это только к лучшему, я смогу позвонить", – ответилсекс-тренер.Напомним, в последнеевремя упорно ходят слухи о том, что семейная жизнь Ксении Собчак с МаксимомВиторганом трещит по швам. Якобы телеведущая увлеклась режиссером КонстантиномБогомоловым, который, в свою очередь, развелся с актрисой Дарьей Мороз.Как писали "Дни.ру", ранее попыталасьпрояснить ситуацию в откровенном интервью Дмитрию Борисову в передаче"Эксклюзив" на Первом канале. Ведущая заявила, что переживаеттяжелый период, отметив, что в любом случае Виторган останется для нее близкимчеловеком, потому что он отец ее сына Платона.