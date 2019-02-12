Актеру и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Недавно шоумена атаковали несколько десятков молодчиков во Львове. Журналист и блогер Александр Дубинский раскрыл любопытную информацию о лицах, причастных к нападению.

Актеруи кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Недавношоумена атаковали несколько десятков молодчиков во Львове. Журналист иблогер Александр Дубинский раскрыл любопытную информацию о лицах,причастных к нападению.Инцидентс Зеленским Дубинский связал с недавним закрытием уголовногоразбирательства о краже 60 миллионов долларов из Национальнойаграрно-зерновой корпорации. Журналист напомнил, что миллионы украли в2014 году, когда министерство аграрной политики возглавлял Игорь Швайка."Смотрящим" за ведомством, утверждает журналист, был Александр Мирный, связанный с известным авторитетом Игорем Кривецким. Связанные с ним люди были среди тех, кто напал на Зеленского во Львове, подчеркнул блогер."Какоекрасивое совпадение: проводишь акцию против Зеленского —прощают тебе украденные 60 миллионов долларов", – заявил Дубинский в своем блоге на YouTube.Нападениена комика произошло перед концертом его творческой группы "Квартал 95".На входе во дворец культуры Зеленского и его товарищей встретилинесколько десятков крепких парней. Молодые люди вели себя нагло иагрессивно.Наактера обрушилась нецензурная брать, в руках молодчика держали плакаты соскорбительными надписями. Толпа окружила и не давала емупройти в здание. К счастью, все обошлось, юморист выбрался из передрягибез синяков и переломанных конечностей.Последнеевремя Владимир Зеленский нередко оказывает в центре скандалов. Недавногражданские активисты уличили актера в подкупе избирателей. Сообщалось,что он раздавал бесплатные билеты на свои выступления в Ужгороде.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться запрезидентское кресло заявил в новогоднем обращении. Сейчас онвместе с гражданами составляет предвыборную программу. Социологическиеопросы говорят о неплохих шансах комика на победу.