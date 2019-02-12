Актеру
и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Недавно
шоумена атаковали несколько десятков молодчиков во Львове. Журналист и
блогер Александр Дубинский раскрыл любопытную информацию о лицах,
причастных к нападению.
Актеру
и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Недавно
шоумена атаковали несколько десятков молодчиков во Львове. Журналист и
блогер Александр Дубинский раскрыл любопытную информацию о лицах,
причастных к нападению.
Инцидент
с Зеленским Дубинский связал с недавним закрытием уголовного
разбирательства о краже 60 миллионов долларов из Национальной
аграрно-зерновой корпорации. Журналист напомнил, что миллионы украли в
2014 году, когда министерство аграрной политики возглавлял Игорь Швайка.
"Смотрящим" за ведомством, утверждает журналист, был Александр Мирный, связанный с известным авторитетом Игорем Кривецким. Связанные с ним люди были среди тех, кто напал на Зеленского во Львове, подчеркнул блогер.
"Какое
красивое совпадение: проводишь акцию против Зеленского —
прощают тебе украденные 60 миллионов долларов", – заявил Дубинский в своем блоге на YouTube.
Нападение
на комика произошло перед концертом его творческой группы "Квартал 95".
На входе во дворец культуры Зеленского и его товарищей встретили
несколько десятков крепких парней. Молодые люди вели себя нагло и
агрессивно.
На
актера обрушилась нецензурная брать, в руках молодчика держали плакаты с
оскорбительными надписями. Толпа окружила и не давала ему
пройти в здание. К счастью, все обошлось, юморист выбрался из передряги
без синяков и переломанных конечностей.
Последнее
время Владимир Зеленский нередко оказывает в центре скандалов. Недавно
гражданские активисты уличили актера в подкупе избирателей. Сообщалось,
что он раздавал бесплатные билеты на свои выступления в Ужгороде.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться за
президентское кресло заявил в новогоднем обращении. Сейчас он
вместе с гражданами составляет предвыборную программу. Социологические
опросы говорят о неплохих шансах комика на победу.